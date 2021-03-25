Aziz Sancar'ın müzeye dönüştürülecek evindeki restorasyonda sona gelindi

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan, Kültür Turizm Bakanlığı, Savur Kaymakamlığı ve belediyesinin katkılarıyla yürütülen proje kapsamında, Savur'da Sancar ailesinin yaşadığı 3 katlı ve 36 odalı tarihi konağın müzeye dönüştürülecek bölümünde yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.



Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Kaya, beraberinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Sebahattin Genç, Müze Müdürü Abdülgani Tarkan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özcan Tırpan ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ensari Kavak ile çalışmaların sürdüğü evde incelemelerde bulundu.



AZİZ SANCAR'IN BAZI EŞYALARI MARDİN'E GETİRİLDİ



İncelemelerin ardından açıklama yapan Kaya, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Nobel Kimya Ödülü'nü almasından ülke olarak gururlandıklarını söyledi.



Dünyaca ünlü Sancar'ın doğup büyüdüğü ve yaşadığı evin müzeye dönüştürülmesine yönelik çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Kaya, restorasyon ve restitüsyon çalışmaları yapıldığını, ancak bazı hatalar tespit ettiklerini, onları gidermek için çalışmalar yapacaklarını belirtti.



Kaya, Aziz Sancar'ın bazı eşyalarının Mardin'e getirildiğini, yakın bir zamanda onların yerleştirilmesi ve düzenlenmesi çalışmasına da başlayacaklarını dile getirdi.



"YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN AKININA UĞRAYACAK"



"Burası bittiğinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayacak güzel bir mekan, ülkemiz adına güzel bir sembol de olacak. Hem de bir bilim insanını nasıl bir ortamda okuduğunu, büyüdüğünü ve yetiştiğini gençlerimiz görmüş olacak." diyen Kaya, Aziz Sancar'ın gençler için çok iyi bir rol model olduğunu vurguladı.



Kaya, "İmkansızlıklara rağmen kişinin çalıştığı, çabaladığında, azim ve gayretli olduğunda Nobel ödülü alabileceğini görmüş olacaklar. Zorluklar bazen insanı daha çok başarıya götürüyor. Daha çok çalışmasına vesile oluyor." dedi.



Hem ülkedeki vatandaşlar hem de yabancıların Aziz Sancar'ın nerede doğduğunu nerede büyüdüğünü ve nasıl yetiştiğini merak ettiğini aktaran Kaya, "Burası bir kültür varlığı olacak. Hem kültür tarihimize hem turizmimize canlılık getirecek. Aynı zamanda ilimize ve ilçemize de olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.



Kaya, müze evi ziyaret edecek vatandaşların Sancar'ın hayatının bir özetini göreceğini belirtti.



Titiz bir çalışma yürüttüklerini aktaran Kaya, "Yıl sonunda ya da 2022 yılında vatandaşlarımızın ziyaretine açılacak inşallah. Buradan Aziz Sancar hocamıza da selamlarımızı iletiyoruz. Hocamızı da davet edeceğiz. İnşallah kendisi de müzenin açılışına iştirak edecek." ifadelerini kullandı.



"KİTAPLARINI SAKLIYORUZ"



Sancar'ın yeğeni Abdülgani Sincar, yaşamlarını sürdürdükleri konağın bugüne kadar bakımını kendilerinin yaptığını, Sancar'ın hatırasına sahip çıktıklarını söyledi.



Sincar, "Onunla gurur duyuyoruz. Kendisini buraya bekliyoruz. Kitaplarını saklıyoruz. Tamamlandığında hatırası olarak müzeye bırakacağız. Buranın müze olması ilimize ve ilçemize katkı sağlayacak." diye konuştu.