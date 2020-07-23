Azra Deniz Okyay'ın Hayaletler filmi Venedik Film Festivali’nde yarışacak

Küçük Kara Balıklar ve Sulukule Mon Amour gibi kısa filmleriyle tanınan yönetmen Azra Deniz Okyay‘ın ilk uzun metraj filmi Hayaletler, 2-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 77. Venedik Film Festivali‘nin Eleştirmenlerin Haftası bölümüne seçildi.



Başrollerini Nalan Kuruçim, Beril Kayar, Emrah Özdemir ve ilk defa uzun metraj bir filmde karşımıza çıkacak olan Dilayda Güneş‘in paylaştığı filmin yapımcılığını Mimaroğlu ve Bir Başına’nın da yapımcılığını yapan Heimatlos Films’in kurucusu Dilek Aydın üstleniyor. Filmin görüntü yönetmeni koltuğunda ise Barış Özbiçer oturuyor.



Kentsel dönüşüm ve yeni yapılandırılan şehrin ekseninde bir araya gelen dört karakterin, İstanbul’un birkaç kilit semtinde düğümlendiği Hayaletler filmi büyük bir elektrik kesintisinin yaşandığı tek bir günde geçiyor. Bu dört karakter, çöken binaların arasında, kentin ve sistemin çöküşü içinde, domino etkili bir kaostan kendi yollarını çizerek ayakta kalmaya çalışıyor.



Selanik Film Festivali’nde, Cross-Roads Co-Production’da Jüri Özel Ödülü ve Senaryo Ödülü olmak üzere iki ödül kazanan Hayaletler, aynı zamanda Köprüde Buluşmalar‘ın Work in Progress seçkisinin finalistleri arasında yer almıştı

GELECEĞİN ASLANI ÖDÜLÜ İÇİN YARIŞACAK



Eleştirmenlerin Haftası bölümünde her yıl olduğu gibi Büyük Ödül ve Veronica Film Kulübü Ödülü verilirken, Hayaletler, Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun metrajı olduğu için Venedik Film Festivali’nde yer alan tüm ilk filmlerin değerlendirmeye alındığı Geleceğin Aslanı ödülü için de yarışacak.