BaBa ZuLa, beş yıllık bir sürenin ardından dinleyicilerine sunduğu Derin Derin albümünü, tam da hayatın döngüsüne uygun bir şekilde, 4 yaşından 92 yaşına, hayatın farklı evrelerindeki aile bireyleri ile oluşturdu. Yapımcı Mengü Ertel’in çalışmalarından faydalanarak oluşturulan kapakta sanat yönetmenliğini Esma Ertel ile birlikte Murat Ertel yaptı. BaBa ZuLa logosunu ve albüm adını aile dostu, Türkiye’nin yaşayan en önemli kaligrafi üstadı, 92 yaşındaki hattat Ethem Çalışkan yorumladı.



Kapakta yer alan fotoğraflar ise 150 yıllık bir objektif ve körüklü bir fotoğraf makinesi ile 200 yıl öncesinin teknikleriyle 1851 studio tarafından çekildi.



Albümde yer alan elektro saz da bariton elektro ud da nevi şahsına münhasır enstrümanlar olarak onları çalan Osman Murat Ertel ve Periklis Tsoukalas tarafından tasarlandı ve dünyada tekler.



Grubun Ertel dışındaki kurucu üyesi Mehmet Levent Akman albümde elektronik sesler dışında ziller, kaşıklar, bendir ve vurmalı çalgılarda yer alıyor.



Grubun perküsyoncusu Ümit Adakale ise Trakya All Stars’ın orkestra şefliği dışında Okay Temiz, Burhan Öçal gibi müzisyenlerle de çalıyor.



Albümde yer alan ve müzik videosunu Cenk Kaptan’ın yaptığı Kervan Yolda, aynı zamanda “Mix it easy” sloganıyla hareket eden “Mixart” müzik platformunda bulunuyor. Müzisyenleri ve dinleyicileri bir araya getiren müzik platformu Mixart sayesinde dinleyiciler, sevdikleri sanatçıların orkestra şefi oluyor. Mixart’ta, orijinal parçaların içinde geçen enstrümanlar ve vokaller belli döngüler halinde dinleyiciye sunuluyor. Dinleyici de parçayı istediği gibi düzenleyebiliyor.



AŞIK KÜLTÜRÜ ALBÜM KAPAĞINDA

BaBa ZuLa’nın “Derin Derin” albüm kapağı, insanlığın en büyük trajedisine işaret ediyor. Bu kapak, kendi coğrafyasında, özellikle ülkemizde ötelenen ve hırpalanan aşık kültürü ve pek çok başka alternatif kültürün, bu ötelenmeye karşın, hayata nasıl güzel tohumlar ekip, dünyaya nasıl çok renkli anlamlar kazandırdığını ve bunun hayatın bir döngüsü haline gelmesini anlatıyor.