Babalar ve Kızları puhutv'de (Russell Crowe’dan paylaşım)

Dünyaca ünlü usta oyuncu Russell Crowe, Twitter'da başrolde olduğu Fathers&Daughters (Babalar ve Kızları) paylaşımı yapan puhutv'yi retweet'ledi. Crowe'un 2.7 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşımın ardından hayranları yüzlerce etkileşimde bulundu.

2015 yapımı olan Fathers&Daughters'ın (Babalar ve Kızları) yönetmen koltuğunda Gabriele Muccino oturuyor.

Brad Desch imzalı senaryoya sahip olan filmin oyuncu kadrosunda Russell Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul gibi isimler yer alıyor.

KONUSU

IMDb puanı 7,1 olan filmin konusu ise şöyle: Bir baba ile kızı arasındaki güçlü ilişkiyi konu edinen Babalar ve Kızları, Pulitzer Ödüllü yazar Jake Davis ile kızı Katie'nin hikayesini ele alıyor. Jake Davis eşinin bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonrasında beş yaşındaki kızı Katie ile tek başına kalır. En büyük problemi ise New York'ta öğrenim gören küçük kızının eğitimiyle ilgilenmektir. Jake aynı zamanda ani sinir patlamalarıyla boğuşmaktadır. Aradan yirmi yıl geçer... Katie zorlu çocukluğunun neden olduğu psikolojik sorunların sonuçlarıyla yüzleşmeye başlar.

FATHERS&DAUGHTERS FRAGMANI