Yönetmen koltuğuna Müfit Can Saçıntı'nın oturduğu Babamın Ceketi adlı filmin çekimleri başladı.



Özel prodüksiyonlu 'davullu zurnalı' bir düğün sahnesinin de yer alacağı aile komedisi türündeki filmin yapımcılığını Hann Medya üstlendi.



Çekimleri, İstanbul’un farklı semtlerinin yanı sıra Ağva ve Dalyan'da seçilen ve özel olarak dekore edilen mekanlarda 4 hafta boyunca devam edecek film, evlilik hazırlığı içindeki Ferhat ve Aslıhan'ın yaşadıklarını anlatıyor.

USTA İSİMLER ROL ALIYOR



Filmin oyuncuları arasında Ayşen Gruda, Suat Sungur ve Yalçın Menteş gibi usta isimlerin yanı sıra yönetmen koltuğunda oturan Müfit Can Saçıntı, Mert Turak, Erkan Can, Elif Nur Kerkük, Banu Manioğlu, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Sami Aksu, Ünal Yeter ve Uğur Demirpehlivan gibi isimler de yer alıyor.



Aksiyon sahneleri için Ferhat karakterini oynayan Mert Turak'ın 3 ay süreyle karate ve silah tutma eğitimleri aldığı filmin, sonbaharda izleyiciyle buluşması planlanıyor.