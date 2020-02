Babil 7. yeni bölüm tanıtımına Kuyucaklı Yusuf damga vurdu

Halit Ergenç'in idealist bir ekonomi profesörü İrfan karakterini canlandırdığı, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven'in başrollerinde yer aldığı Babil dizisinin, 7'nci bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yeni bölümde Aslı Enver'in canlandırdığı Ayşe ile Halit Ergenç'in canlandırdığı İrfan arasında ise buzlar bir eriyip, bir katılaşıyor.

AYŞE'NİN KAFASI KARIŞIYOR



Kendisini Ayşe'nin ihbar ettiğini düşünen İrfan, bir yandan da onu masum görmektedir. Ancak aynı şüpheleri Ayşe de duymaktadır. Ajan olarak girdiği iş yerinde Süleyman'ı takip eden Ayşe, İrfan'ın hikayesine de tanık olmaktadır. Bu süreçte yaşanan olaylar Ayşe'nin kafasını karıştırmaktadır.

"ESKİDEN HER ŞEYİ TOPLARDIM"



Ayşe'ye özür dilemek için Kuyucaklı Yusuf kitabını hediye eden İrfan, özrünün kabul edildiğini öğrenince mutlu olur. Eskiden her şeyi topladığını ancak oğlu Deniz'in hastalığı ile her şeyin manasını yitirdiğini söyleyen İrfan için Ayşe, tüm bu karmaşa içinde, yüzünü güldüren tek şeydir.

Kuyucaklı Yusuf Türk edebiyatının belki de en romantik kahramanıdır. Hayatın ve insanların zalimliği karşısındaki naif duruşu ile bir yandan trajik bir sona ilerlerken, bir yandan da yaşadığı lirik aşk hikayesinin kahramanı olarak edebiyat tarihinde yerini almıştır.

KUYUCAKLI YUSUF HAKKINDA



Peki ama İrfan'ın Ayşe'ye hediye ettiği Kuyucaklı Yusuf kimin tarafından yazıldı, konusu ne? İlk basımı 1937 yılında Yeni Kitapçı tarafından yapılan roman, Sabahattin Ali’nin roman türünde ilk eseridir. Öykü yazarı olan Ali’nin bu eseri MEB Ortaöğretim 100 Temel Eser Listesi'nde yer almaktadır.



1985'TE SİNEMAYA UYARLANDI



1985 yılında sinema filmine uyarlanan romanın filminde Talat Bulut, Derya Arbaş ve Ahmet Mekin’in rol almış, filmin yönetmenliğini ise Feyzi Tuna üstlenmiştir.

KİTABIN KONUSU



Kuyucaklı Yusuf'ta, ailesinin katledilmesiyle sahipsiz kalan dokuz yaşındaki Yusuf’un, olayı soruşturmak için Kuyucak’a gelen Nazilli Kaymakamı Selahattin Bey tarafından evlatlık alınması ve çocuğun daha sonraki hayatı anlatılmaktadır. Edebiyat eleştirmenlerine göre Yusuf karakteri, köyden şehre göç edip şehir hayatına uyum sağlayamayan insan tipinin habercisi olarak değerlendirilmektedir.



SABAHATTİN ALİ KİMDİR?



25 Şubat 1907'de Eğridere'de doğan Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden Sabahattin Ali, 2 Nisan 1948'de Kırklareli'de hayatını kaybetti. Usta yazar, edebi kişiliğini toplumcu gerçekçi bir düzleme oturtarak yaşamındaki deneyimlerini okuyucusuna yansıttı ve kendisinden sonraki Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını etkileyen bir figür haline geldi.

ÖYKÜ VE ROMANLARIYLA ÖN PLANA ÇIKTI



Daha çok öykü türünde eserler verse de romanlarıyla ön plana çıktı; romanlarında uzun tasvirlerle ele aldığı sevgi ve aşk temasını, zaman zaman siyasi tartışmalarına gönderme yapan anlatılarla, zaman zaman da toplumsal aksaklıklara yönelttiği eleştirilerle destekledi. Kuyucaklı Yusuf (1937), İçimizdeki Şeytan (1940) ve Kürk Mantolu Madonna (1943) romanları Türkiye'deki edebiyat çevrelerinin takdirini toplayarak hem 20. yüzyılda hem de 21. yüzyılda etkisini sürdürdü.