Çocuğu olanların çok iyi bildiği Baby Shark şarkısı, televizyon dizisi oluyor.



YouTube’da rekor kıran Baby Shark klibi, Nickelodeon kanalı tarafından animasyon dizi olarak çekilecek.



YouTube’da Pinkfong kanalından yayınlanan ve üç milyardan fazla izlenme alan Baby Shark’ın TV dizisi versiyonu için Pinkfong kanalıyla Nickelodeon işbirliği yapacak.

Nickelodeon Animasyon Başkan Yardımcısı Ramsey Naito, “Baby Shark’ın dünya çapında milyonlarca hayranı var ve YouTube’un en çok izlenen 10 videosundan biri olması bir sürpriz değil” dedi. Naito, bebek köpekbalığı olan Baby Shark ile ailesini temel alan bir animasyon hazırlığında olduklarını belirtti.



Baby Shark dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

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