Babylon Underground serisi konserleri başlıyor

Yeni müzikal deneyimlere ev sahipliği yapacak Babylon Underground Vol.1 kapsamında, Hello Psychaleppo ve Filastine & Nova 21 Aralık’ta sahnede olacak.



HELLO PSYCHALEPPO (LİVE)



Suriye’nin müzikal açıdan en zengin ve mistik şehirlerinden Halep çıkışlı Hello Psychaleppo; köklerini Arap müzik kültüründen alarak Tarab müziğinin melodik vuruşlarını elektronik müzikle sound’unda birleştiriyor. Halepli prodüktör ve görsel sanatçı Same Saem Eldahr tarafından kurulan Hello Psychaleppo deneyimi, 2013 yılında yayımlanan çıkış albümü “Gool L’ah” ile electro-Tarab türünün öncüleri arasında yer etti.



FİLASTİNE & NOVA: DRAPETOMANİA (LİVE)



Sınırları yok etmek için çalışan multimedya ikilisi Filastine & Nova; elektronik beat’leri üzerine ağırlaşan ses katmanları, analog synth ve yaylılar ekleyerek oluşturdukları sound’uyla çıkış yaptı.