Şehrin müzik ve eğlence hayatına yön veren Babylon, farklı coğrafyalara açılıp dinleyicileriyle beraber keşfedeceği yeni sezonunu başlatmak için 15 Eylül Cumartesi günü kapılarını açıyor.
Müzikseverlere “Babylon’u Sen Aç!” çağrısında bulunan Babylon’un açılış etkinliği bomontiada Avlu’da saat 18.00’de Radyo Babylon DJ set ile başlayacak ve ücretsiz gerçekleşecek.
Babylon ve bomontiada Avlu’da March Live, Akın Sevgör, Rain Lab (İdil Meşe & Da Poet), Kerem Akdağ ve Nusaibin sahne alacak.
PROGRAM
Babylon
20:00 March Live
21:30 Akın Sevgör
23:00 Rain Lab (İdil Meşe & Da Poet)
00:30 Kerem Akdağ
bomontiada avlu
18:00 Radyo Babylon DJ Set
20:00 OCT
21:15 Radyo Babylon DJ Set
21:45 Nusaibin
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