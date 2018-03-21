Bahar Aslan’dan farklı coğrafyalara ait öyküler: Bakü Defteri

Daha önce Moskova Defteri adlı öykü kitabını yayımladığımız Bahar Aslan’ın yeni kitabı Bakü Defteri, yine sınırları aşan, umutlarının, özlemlerinin, düşlerinin peşinden farklı coğrafyalara giden, savrulan insanların öykülerini anlatıyor.
Dünyamızın bugün yaşadığı göç dalgalarının, yurt arayışının içimizde nelere dokunduğunu son derece duru bir Türkçeyle aktarıyor Bahar Aslan.
BAHAR ASLAN KİMDİR?
Bahar Aslan,1975 yılında İskenderun’da doğdu. ODTÜ Mimarlık Bölümü mezunu. Derin Uyku adlı ilk öykü kitabı 2003’te yayımlandı. 1993-1999 yılları arasında İzlek dergisinin kurucuları arasında yer aldı.