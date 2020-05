Baksı Müzesi sanatseverlerle buluşuyor

Bayburt'ta yıl boyunca binlerce sanatseveri ağırlayan ancak yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sessizliğe bürünen Baksı Müzesi, 1 Haziran'da yeniden misafirleriyle buluşacak.



Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Bayraktar (Baksı) köyünde, Çoruh Vadisi'ne hakim tepenin üzerine ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından kurulan müze, sanatseverlere kapılarını 2010'da açtı.

ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖDÜLLÜ



Çağdaş ve geleneksel sanatları aynı çatı altında barındıran Baksı, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü, TBMM Onur Ödülü, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 yılı Kültür ve Sanat Kurumu gibi birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü.



Geleneksel kültürün korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için araştırmaların yapıldığı, özel yetenekli çocukların tespiti ve desteklenmesi gibi çalışmaların yürütüldüğü müze, kendi adına hazırlanan kokusu, sıra dışı sergileriyle yurt içi ve dışında adından söz ettiriyor.

EKSİKLER GİDERİLDİ

Mimari yapısı ve konumu itibarıyla sıra dışı müze olarak ünlenen ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında hizmeti durdurulan Baksı, uzun bir sessizliğin ardından 1 Haziran'da sanatseverlerle bulaşacak.



Müzenin bakım ve sorumluluğunu üstlenen Bayraktar Köyü Muhtarı Nabi Akçelik, Salgın sürecinde ziyaretçilere kapalı olan müzenin eksikliklerini giderdiklerini söyledi. Kırsaldaki konumu nedeniyle müzeyle kendisinin ilgilendiğini ve buranın bekçiliğini yaptığını ifade eden Akçelik, "Kovid-19 süreci nedeniyle sessizliğini koruyan müze eski günleri özledi. Müze açık olduğunda, buraya farklı kültür ve kentlerden birçok insan geliyor. Sanatseverlerle müzede birlikte olmak, onlarla zaman geçirmek, onların bilgi ve birikiminden yararlanmak iyi oluyord." dedi.



20 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ



Her yıl sanatseverlerin Vakıflar ve Müze haftaları dolayısıyla müzede yoğunluk oluşturduğunu anlatan Akçelik, bu önemli haftaların bu yıl corona virüs nedeniyle sessizlik içinde geçtiğini dile getirdi. Akçelik, müzenin yıl boyunca 20 bini aşkın sanatseveri misafir ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Müzede, corona virüs süreci olmasaydı bu haftalarla ilgili birçok etkinlik oluyordu. Her yıl mayıs ve haziranda Çocuk Şenliği yapılıyordu. İnsanlar, müzeye gelmek için salgının geçmesini bekliyor. Sanatseverler sürekli bizleri arayarak 'Ne zaman gelebiliriz veya ne zaman hizmete başlayacaksınız?' gibi sorular soruyor. Herkes bu sürecin bir an önce bitmesini ve Baksı Müzesi'ni görmek istiyor."