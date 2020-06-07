Banksy'den George Floyd protestosu

Dünyaca ünlü gizemli sokak sanatçısı Banksy, ABD vatandaşı Afro-Amerikan George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini yeni çizdiği resimle protesto etti.

Banksy, bir mumun ABD bayrağını yaktığını gösteren resmini sosyal medyada paylaşarak, “Sistem, renkli insanları başarısız kılıyor.Beyaz sistem, alt kattakilerin dairesinin su basmasına neden olan kırık bir boru gibi. Bu beyaz sorunu çözülmezse, birinin yukarı çıkıp kapıyı tekmelemesi lazım” dedi.

SALGIN TEMALI GRAFİTİ

İngiliz sanatçı son olarak, Southampton Üniversite Hastanesi'nin bir koridoruna 'Çığır Açan' adını verdiği corona virüs salgını temalı resmiyle ortaya çıkmıştı. Resimde bir çocuk, Batman ve Spider-Man oyuncaklarını çöpe atmış, süper kahraman görünümlü hemşire oyuncağıyla oynarken görülüyor.



Banksy, resim armağan ettiği hastane çalışanlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmemiş ve şu sözleri yazmıştı: "Yaptığınız her şey için teşekkürler. Umarım bu resim siyah beyaz olmasına rağmen mekanı biraz olsun renklendirir."

BANKSY'DEN İLGİNÇ ÇALIŞMA