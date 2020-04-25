Banksy’den İnci Küpeli Kız portresine corona güncellemesi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını hayatının her alanını etkilediği gibi sanatı da etkiliyor. İngiltere’de sokak duvarlarına yaptığı resimler ile ün salmış Banksy’den bu kez korona virüs temalı bir çalışma geldi.

Banksy, 2014 yılında İngiltere’nin Bristol şehrinde limanda bulunan bir duvara resmettiği İnci Küpeli Kız'ı güncelledi. Gerçek kimliği bilinmeyen ama eserleriyle dünyaca üne kavuşan grafiti sanatçısı İnci Küpeli Kız'a, corona virüs salgınına karşı tüm dünyanın kullanmaya başladığı cerrahi maskelerden taktı.

İnci Küpeli Kız tablosu 1665 yılında Hollandalı ressam Johannes Vermeer tarafından yapılmıştır. Tablo, Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Mauritshuis'de sergilenirken, tablo aynı zamanda Kuzeyin Mona Lisa'sı ya da Hollandalı Mona Lisa olarak adlandırılır.

