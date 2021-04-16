Banksy'in Subject to Availability tablosu satışta

Gerçek kimliği bilinmeyen ama eserleriyle dünyaca üne kavuşan grafiti sanatçısı Banksy'in yaptığı Subject to Availability müzayedeye çıkıyor.

16.04.2021 - 10:57

Banksy'in Subject to Availability tablosu satışta

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İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin Albert Bierstadt’ın Rainier Dağı Milli Parkı’nı tasvir ettiği tablosundan ilham alarak 2009 yılında yaptığı Subject to Availability, haziran ayında Christie’s müzayede evi tarafından satışa sunulacak.

"KESKİN BAKIŞ GETİRİYOR"

Bierstadt’ın eserine iklim değişikliğine vurgu yapan bir müdahalede bulunan Bansky, tabloya “Sınırlı bir süre için kullanıma açıktır” notunu eklemişti. Müzayede evinde savaş sonrası ve çağdaş sanat eşbaşkanı Katharine Arnold, “Banksy’nin sanat tarihi kanonuyla esprili diyaloğu, resmi küresel iklim krizinin güncel bağlamına keskin bir bakış getiriyor. Tasvir ettiği pastoral park, şiddetli sel ve toprak kaymaları nedeniyle Şubat 2020’den beri halka kapalı” dedi.

7 MAYIS'A KADAR SERGİDE

Tablo, Jean-Michel Basquiat, Kenny Scharf ve Os’un çalışmaları da dahil olmak üzere 49 sokak sanatı ve grafiti eserinin olduğu Off the Wall: Basquiat to Banksy sergisinin bir parçası olarak Christie’s King Street konumunda 7 Mayıs’a kadar izleyicilere açık.

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