Fransa'nın Dover bölgesinde, Dover Feribot Terminali yakınlarında bir binanın duvarında Banksy’nin Brexit resmi yer alıyordu. İngiliz sokak ressamının Mayıs 2017'de yaptığı resimde bir inşaat işçisi AB bayrağındaki bir yıldızı elindeki keskiyle parçalarken görülüyordu.



Ünlü resmin bir gecede ortadan kaybolması sosyal medyada büyük yankı buldu. Bazı Twitter kullanıcıları, resmin kaybolmasını "kültür vandalizmi" ve "facia" olarak nitelerken bazı kullanıcılar İngiltere'nin AB'den ayrılmasını savunan siyasileri ima ederek "resmin yukarıdan gelen emirle" kaldırılmış olabileceğini öne sürdü.



Resmin bulunduğu binanın sahibi olan Godden Ailesi’nin üyeleri, iskelenin kurulmasından bir gün sonra kaybolan resmi ne yapacaklarına karar vermediklerini ancak "Muhafaza etme, üzerini boyama ya da satma seçeneklerini incelediklerini" açıklamıştı.



Aile daha önce yine kendi binalarından birine ait bir Banksy resmini satmaya çalışmış ancak Yüksek Mahkeme'de görülen davayı kaybetmişti.



Godden Ailesi, Brexit resminin ortadan kaybolmasıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. İskeleyi kuran şirketin yetkilileri de "İskelenin özel bir amaçla kurulduğundan haberleri olmadığını" açıkladı.