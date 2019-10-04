Britanya'da siyasetçiler Brexit açmazından bir çıkış yolu ararken dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin Avam Kamarası'nı şempanzelerle dolu bir şekilde gösteren Devolved Parliament (Geri Evrilmiş Parlamento) isimli eseri Londra'da açık arttırmaya çıkarıldı.

NEREDEYSE 5 KATINA SATILDI

Brexit terimi ortaya çıkmadan önce, 2009 yılında yapılan resmin Sotheby's açık arttırma salonunda yaklaşık 2 milyon sterline alıcı bulması bekleniyordu. Ancak 4 metre boyundakituval tam 9.8 milyon sterline satıldı.

DÖNEMİN VOLTAIRE'İ



Sotheby’s'in Avrupa Çağdaş Sanat Eserler Birimi Başkanı Alex Branczik, Banksy'yi günümüzün yakıcı meselelerini parlak zeka ve hicivle karşılaştırdığı için dönemin Voltaire'i adını verdiklerini söyledi. Branczik'e göre resim, Brexit tartışmalarını daha iyi tarif edemezdi.

Banksy ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sanatı maddi bir değer olarak görmeyi eleştirdi ve sanata insana entelektüel anlamda daha çok şey katması yönünden bakılması gerektiğini savundu.