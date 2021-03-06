Banksy'nin yakılan Moronlar eseri artık dijital varlık

Kripto para blok zincir şirketi Injective Protocol, İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin Moronlar eserini bir çalışmasını satın alarak eseri yaktı.

Şirket, Moronlar adlı eserin yok edilmesini video olarak yayınlayarak sanal bir varlığa ve değere dönüştürdü. Şirket, sanatçının 2006 yılına ait siyah beyaz baskıdaki eserini açık artırmada 95 bin dolara almıştı.

"DİJİTAL OLARAK GÖRÜLEBİLECEK"



Eserin üzerinde “Siz moronların gerçekten bu b.ktan şeyi satın alacağınıza inanamıyorum” yazıyordu. Eser artık sadece dijital olarak satın alınıp görülebilecek. Sanatçı ise henüz bu konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

NFT'YE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ



Injective Protocol çalışanları, dijital pazar OpenSea’deki blok zincir teknolojisini kullanarak yapıtın dijital temsilini oluşturdu. Böylece Banksy’nin sanat yapıtı bir NFT’ye dönüştürüldü.

KRİPTO SANAT ÇILGINLIĞI



Moronlar’ın yok edilip yeniden yaratılması izleyicilerde karışık hisler yarattı. “Modern sanat tarihinde dönüm noktası” ya da “Son dönemde gördüğüm en punk şey” gibi yorumlar yapanlar oldu. “Yok edilmiş Banksy baskısının var olduğundan daha değerli olabileceğine dair 95 bin dolarlık bir bahis. NFT’lerin, kripto sanatın çılgın dünyasına hoş geldiniz” değerlendirmesi de yapıldı. Son birkaç yıldır üretilen sanat eserleri, NFT (Non-Fungible Token) olarak blockchain alt yapısına bağlanıyor. Böylece taklit edilme konusu ortadan kaldırılarak hem sanatçıların eserleri korunuyor hem de eserler yüksek meblağlara alıcı buluyor.



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