Barack Obama'dan kitap önerileri

Instagram üzerinden kültürel önerilerde bulunan ABD eski başkanı Barack Obama, 2019’da okuduğu ve en sevdiği kitaplardan oluşan bir liste hazırladı.



58 yaşındaki Obama, 17 kitabın yer aldığı öneri listesine iki tane de sporseverler için kitap ismi ekledi.



Shoshana Zuboff’un ‘The Age of Surveillance Capitalism’, Bernardine Evaristo’nun ‘Girl, Woman, Other’, Sally Rooney’in ‘Normal People’ kitaplarının yer aldığı listede spor meraklılarına hitap eden kitaplar; Jim Rooney’nin ‘A Different Way to Win: Dan Rooney's Story from the Super Bowl to the Rooney Rule’u ile Andre Iguodala’nın ‘The Sixth Man’i.



Obama, 2019’daki favori kitaplarını yayımlarkeni önümüzdeki günlerde sevdiği kitap, film ve müzikleri içeren yeni listeler paylaşacağını duyurdu.



Barack Obama, daha önce de bu yaz eşi Michelle Obama ile birlikte dinledikleri şarkıları içeren bir müzik listesi paylaşmıştı.