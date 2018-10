Amerikalı şarkıcı Barbra Streisand (76), Don’t Lie to Me (Bana Yalan Söyleme) adlı yeni şarkısına çektiği klibi yayınladı.



Efsanevi şarkıcı, ABD Başkanı Donald Trump göndermeleriyle dolu politik içerikli şarkısında Trump görüntülerine de yer verdi.



Streisand’ın 2 Kasım’da çıkacak olan Wall albümünde yer alan şarkısının sözleri şöyle:



“Dünya dönmeye devam ederken sen nasıl uyuyorsun? / İnşa ettiğimiz her şey mahvoldu / Dünya yanarken sen nasıl uyuyorsun? / Herkes birine yanıt veriyor.”



Müzisyenliğinin yanı sıra başarılı bir oyuncu da olan ve bugüne dek Oscar, Grammy ve Emmy ödülleri kazanan sanatçı, Associated Press’e verdiği röportajda, “Olan bitene tahammül edemiyorum. Demokrasimize, kurumlarımıza ve kurucularımıza saldırdı. Bir savaşın içindeyiz... Amerika’nın ruhu için savaşıyoruz” demişti.



Streisand, yıllarca Demokrat Parti’li politikacıların kampanyalarında yer almıştı.

DON'T LIE TO ME KLİBİ