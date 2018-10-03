İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Müzik tarihinin en tuhaf albüm kapakları

Barış İçin Müzik Vakfı, İsveç Enstitüsü´nün “creative force” programı kapsamında gerçekleştirilecek “Equal Rights Through Music / Müzik Aracılığıyla Eşit Haklar” projesi ile sesini Ardahan‘da duyuracak.



Bu kapsamda, Barış İçin Müzik eğitmenleri 4-7 Ekim tarihleri arasında Ardahan ilinin Göle ilçesinde yer alan Koyunlu Köyü’ne çalışma ziyaretinde bulunup çocuklara yaylı enstrüman eğitimi verecek. Yapılacak üç günlük çalışmanın sonuçları verilecek konser ile köy halkıyla paylaşılacak.



Şehir merkezine uzak, bilgiye erişimin kısıtlı olduğu, yoksulluk ve göç verme oranı yüksek bir köy olan Koyunlu Köyü’nde yaşayanlar arasında en çok çocuklar bu olumsuz koşullardan etkileniyor. Proje de çocukların yaşadığı bu sorunun çözümüne odaklanarak, çocukların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri demokratik bir ortamı oluşturmak ve en temel hakları olan bilgiye ve sanata erişimlerini sağlamayı amaçlıyor.