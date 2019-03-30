Barış Manço'nun, dün akşam kalp krizi sonucu 93 yaşında hayatını kaybeden babası Muhittin Kocataş için Kanlıca İskenderpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Barış Manço'nun eşi İnci Manço İlbay, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço katıldı.

"BABAMA İLK FİTARINI DEDEM ALMIŞ"



Doğukan Manço, babasının ilk gitarını dedesinin aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Müziğe yeni başladığı dönemlerde, 'Ya bu gitarı en iyi şekilde çalacaksın ya da kırıp atacaksın' diyip, babamı bir işi en doğru şekilde yapmayı aşılayarak yetiştiren kişidir. Biz onu dede olarak bildik ve babamın ömründe fedailiğinden, şoförlüğünden, babalığına, herhalde en çok emeği geçmiş 2-3 kişiden biridir. Onun için en zoru babamı defnetmek olmuştur diye düşünüyorum" dedi.

Doğukan Manço sözlerine şöyle devam etti: Benim de baba tarafında en değer verdiğim kişi oydu. Batıkan ile bana babamdan dolayı çok düşkündü. Başkalarına yük olmaktan endişe ettiği için de son zamanlarında çok sıkıntı yaşadı. Yatağa düşmek ona zor geldi ve bunun stresini çok yaşadı."

Muhittin Kocataş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından, Barış Manço'nun da mezarının bulunduğu Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.