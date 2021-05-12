Barışın sesi Avrupa’da duyuldu:  Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan Hunters Chorus eseri

Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, barışın sesini müzik ile duyurmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok konser veren ve yerli ve yabancı dünyaca ünlü sanatçılarla birlikte sahne alan orkestranın üyeleri, imkânı kısıtlı bölgelerde yaşayan çocuklardan oluşuyor.

Avrupa Birliği Günü’ne özel hazırlanan “Hep Beraber Umut Bizimle Olsun” isimli NTV-AB yayınında konser veren Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, Romantik Dönem bestecilerinden Carl Maria Friedrich Ernst von Weber’in “Hunters Chorus” eserini dinleyiciye sundu.

BERABERLİK ÇAĞRISI



NTV-AB yayını, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde ve Seda Öğretir’in sunumuyla gerçekleşti. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı’nın yanı sıra Altan Erkekli ile Ahmet Ümit gibi önemli isimlerin katıldığı yayın, NTV ekranları, AB’ye bağlı ülkelerin televizyonları ve Youtube hesaplarında yayınlanırken, programa kemanlarıyla katılan orkestra üyeleri barışın evrensel dili müzik ile birlik, beraberlik ve barış çağrısında bulundu.



MÜZİK SINIR TANIMAZ

Yorglass Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin, böyle önemli çalışmalarla çocukların sosyal ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunduklarını belirtti. Amaçlarının çocukları sanat çatısı altında bir araya getirmek olduğunu vurgulayan Perçin, “Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası’nın bağlı olduğu derneğin kurucusu ve onursal başkanı, opera sanatçısı Selmin Günöz öncülüğünde çalışmalarımıza devam ediyoruz, her geçen gün sesimiz daha geniş kitlelerde yankı buluyor. Müzik sınır tanımaz, engelleri aşar, kalpleri birleştirir… Bu nedenle barışın sesini müzikle duyurmaya devam edeceğiz” dedi.