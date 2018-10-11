Tolga Karaçelik’in ilk kez bir dizi için yönetmen koltuğuna oturduğu, Bartu Küçükçağlayan’ın ise hem başrolünde olduğu hem de senaryosunu kaleme aldığı, yapımcılığını ise BKM’nin üstlendiği Bartu Ben için geri sayım başladı.

İlk bölümüyle 18 Ekim’de BluTV’de yayınlanacak ve toplam 10 bölümden oluşacak dizi her hafta perşembe günü sevenleri ile buluşacak.



Gülse Birsel’in yazıp oynadığı Jet Sosyete dizisinde rol alan Küçükçağlayan’ın kendi hayatından yola çıkarak yazdığı Bartu Ben, dizilerde oynamak istemeyen Bartu adlı bir karakterin hikayesini ele alıyor.

