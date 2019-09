Bas gitar dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan, uzun kariyerinde caz harici türlerde de başarı kazanan Stanley Clarke, Türkiye’de öteden beri daha çok caz ve caz-füzyon türlerinde tanınıyor. Clarke ve ekibi uzun bir aradan sonra 16 Ekim Çarşamba gecesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnede olacak.



1951 Philadelphia doğumlu Amerikalı müzisyen yola akordeon ile çıktı, oradan keman ve viyolonsele uğradıktan sonra bas gitarda demir attı. Lisedeyken R&B ve rock gruplarında çaldı, ancak New York'a taşındıktan sonra caz devi Pharaoh Sanders ile çalıştı, başka büyük isimlerle çaldı ve hepsini kendine hayran bıraktı; ancak esas grubu, Chick Corea ile beraber sırtladığı Return to Forever oldu. Bu grup rotasını rock etkili füzyona çevirince, Clarke de elektrikli bas gitarda zirveye oturdu. Onun kariyeri boyunca birlikte çalıştığı ya da sahneyi paylaştığı isimlerden bazıları şöyle: Quincy Jones, Stan Getz, Art Blakey, Paul McCartney, Jeff Beck, Keith Richards, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Chaka Khan, The Police, Herbie Hancock, Al di Meola, Bob Marley, Miles Davis...

EN İYİ BAS GİTARİST SEÇİLDİ

40'ın üzerinde albüm kaydetti, dört kez Grammy ödülü aldı, Emmy ödülü adaylığı kazandı, altın ve platin plaklar çıkardı. En son 2013'te, ünlü Downbeat dergisinin okur ve eleştirmenleri tarafından "Yılın En İyi Bas Gitaristi" seçildi.



Stanley Clarke, bu göz kamaştıran kariyerinin yanına çok güzel bir parantez daha açtı ve 13 yıl önce karısı Sofia ile bir vakıf kurdu. Bu vakfın kapısı yetenekli genç müzisyenlere ardına kadar açık ve onlara burs olanakları sağlıyor.



Müzisyen, 2014 Eylül'ünde albümü Up hakkında ise şöyle konuşuyor: "Kaydettiğim en enerjik, ritmik ve yüksek albüm bu olmalı. Amacım dostlarımla bir albüm kaydetmekti, dolayısıyla her kayıt aşamasında çok eğlendik. Çevremde birlikte olmaktan mutlu olduğum insanlar olunca hiç zorlanmadık. Herkes hazırlıklıydı, geldiler, çaldılar, kaydettik. Ve hepsi, gerçekten de büyük müzisyenlerdi."



Up, elektrik ve akustik basın dengede olduğu, çok renkli, derinlikli ve sıcak bir albüm ve güzel bir sürpriz olarak şarkılar arasında, Clarke'ın başyapıtlarından, 1976 tarihli School Days'in yeni yorumu da bulunuyor.



Stanley 4 sene aradan sonra çıkardığı albümü The Message ile tekrar yollarda. Grup üyeleri şöyle:



Stanley Clarke – Kontrabass / E-Bass Beka Gochiashvili –



Piyano / Klavye Cameron Graves – Klavye



Shariq Tucker – Davul



Mader Saler – Tabla Evan Garr - Viyolin