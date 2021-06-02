BASE 2021 başvuruları devam ediyor

BASE bu yıl da sanat dünyasından değerli isimlerin yer aldığı çok sesli bir seçici kurula sahip. Aslı Sümer, Burak Delier, Çağrı Saray, Defne Casaretto, Derya Yücel, Eda Kehale Argün, Gülçin Aksoy, Memed Erdener, Melek Gençer, Necla Rüzgar, Nermin Kura, Nilüfer Şaşmazer, Oğuz Erten, Orhan Cem Çetin, Sarp Evliyagil, Seçkin Pirim ve Serhat Kiraz 2021 mezunlarının başvurularını değerlendirecek.



Her yıl 1500’e yakın başvuru arasından seçici kurul değerlendirmesi ile yaklaşık 120 genç sanatçı adayının yapıtı sergileniyor.



Bu yıl beşincisi gerçekleşecek olan BASE’in 2021 edisyonu Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde 29 Eylül-3 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi tüm hijyen ve güvenlik önlemlerinin ışığında ziyaretçilerini ağırlayacak olan BASE, online olarak da ziyaret edilebilecek.



Başvurular 15 Nisan-15 Haziran arasında yapılabiliyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun