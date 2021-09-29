BASE sergisi Tophane-i Amire’de kapılarını açtı

BASE, Türkiye’nin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını İstanbul’da aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturuyor. Bu yıl beşinci kez gerçekleşen BASE’e, 3 Ekim’e kadar Tophane-i Amire ev sahipliği yapıyor. Sergide 32 üniversiteden 100 yeni mezun sanatçı adayının 114 eseri yer alıyor.



BASE, Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, cam ve seramik, geleneksel Türk sanatları bölümlerinden yeni mezun sanatçı adaylarının eserlerini beşinci kez bir araya getirdi. Bu yılki teması “Rezonans” olarak belirlenen BASE’te, sanat kariyerinin başındaki sanatçı adaylarıyla tanışabilmek ve onların farklı disiplinlerde özgün yapıtlarını bir arada görebilmek mümkün.



3 Ekim’e kadar devam edecek BASE, Türkiye’nin 42 farklı şehrindeki 75 üniversiteden 1200’e yakın başvuru aldı. 2021 edisyonunda, seçici kurulun değerlendirmesiyle 100 yeni mezun sanatçının eseri yer alıyor. Mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde gençlere destek olmayı, kariyerlerine bir ivme ve yön kazandırmayı amaçlayan; Türkiye’nin yeni sanatçı nesline ışık tutan BASE, aynı zamanda galeri, koleksiyonerler, sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olma misyonu taşıyor.

Her yıl sanat dünyasından değerli isimlerin yer aldığı çok sesli bir seçici kurula sahip olan BASE’in 2021 yılı başvurularını; Aslı Sümer, Burak Delier, Çağrı Saray, Defne Casaretto, Derya Yücel, Gülçin Aksoy, Memed Erdener, Melek Gençer, Necla Rüzgâr, Nermin Kura, Nilüfer Şaşmazer, Oğuz Erten, Orhan Cem Çetin, Sarp Evliyagil, Seçkin Pirim ve Serhat Kiraz değerlendirdi.



BU YILKİ TEMA 'REZONANS'

BASE’in küratörü Derya Yücel, Türkiye’nin ortak mezuniyet sergisi BASE’in bu yılki teması olan “Rezonans”’ı şu şekilde anlatıyor:

"Beş yıldır yaratıcı aktarımların hayata geçmesini sağlayan ortak titreşim ve bütünsel bir enerji alanı yaratan BASE’in 2021 seçkisi bir metafor olarak rezonans kavramını merkezine alıyor. Çünkü BASE, birbirinden farklı üretimleri, tavırları, düşünce ve yönelimleri, tıpkı birçok frekansı yapısında bulunduran ve karmaşık titreşimleri barındıran bir rezonans alanını paylaşıyor, çoğaltıyor, geleceğe aktarıyor. Politik, sanatsal ve kültürel olarak değişen rezonanslarda aynı titreşimsel ritmi yakalamak ve o ritmin sürekliliğini sağlamak… İşte belki de bu bizi “Rezonans”ın yaratacağı o ortak enerji ile doğabilecek bir şifaya ulaştırabilir.”

ONLINE ZİYARET DE MÜMKÜN



Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle; Grundig, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi paydaşlığı ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen BASE, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tüm hijyen ve güvenlik önlemlerinin ışığında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. BASE, eş zamanlı olarak base.ist adresinden de on-line olarak ziyaret edilebiliyor.



Gemiş yıllardaki BASE sanatçılarının da katılımıyla gerçekleşecek yan sergiler de BASE kapsamında görülebilecek.



BASE’in eş sponsorlarından Grundig de BASE sanatçılarının sürdürülebilir bir geleceğe dikkat çeken eserlerinden oluşan ‘Grundig X BASE Gelecek’ sergisi ile BASE kapsamında sanatseverlerle buluştu. Sergide, 11 genç sanatçının enstalasyon, video, fotoğraf, resim ve heykel gibi farklı disiplinlerdeki eserleri bir araya geldi. BASE ziyaretçileri, aynı zamanda Grundig’in BASE sanatçıları işbirliğiyle gerçekleştireceği “atık geri dönüşüm atölyesi” ile de teknolojik atıklara yeniden hayat verme şansı bulacaklar.



BASE’i ilk yılından beri destekleyen Kale Grubu, beşinci edisyonda Kale Tasarım ve Sanat Merkezi ile bu desteğe devam ediyor. KTSM & BASE iş birliği ile bu sene ilk kez gerçekleşen Açık Atölye programıyla Karaköy’de bulunan KTSM, Base sanatçılarına üretim anlamında kapılarını açtı. “İyi Bak Dünyana” temasıyla hayata geçen ve sürdürülebilirliğin ön planda olduğu Açık Atölye programına açık çağrı ile seçilen üç sanatçı Sadık Ramazan Yılmaz, Esra Gezer ve Işıl Çelik’in seramik eser üretimleri BASE kapsamında sergileniyor.



BASE , İlbak Holding'in iletişim, Siesta'nın mobilya, Doğuş Grubu’nun kültür-sanat alanındaki sosyal sorumluluk platformlarından 'Sanata Bi Yer’in ve ‘Bir Adım Var’ın destek sponsorluğunda gerçekleşiyor.

SINIRLI SAYIDA ZİYARETÇİ KABUL EDİLECEK



BASE 2021 kapsamında konuklar, farklı bir projeyi de deneyimleme şansı yakalıyor. Siesta ve BASE işbirliği ile hazırlanan ve 4 yıldır gerçekleşen ‘Siesta/BASE Art Project’ isimli proje kapsamında, BASE’e katılan sanatçılar Siesta sandalyelerini birer sanat eserine dönüştürüyor ve BASE’deki yerlerini sonraki yılların sanatçılarına bırakıyor.



Sağlık Bakanlığı’nın corona virüs önlemleri kapsamında sanatseverlere güvenli koşullarda sergiyi gezme olanağı sağlanabilmesi adına sergi süresi boyunca sınırlı sayıda ziyaretçi kabul ediliyor. Bu nedenle www.base.ist sitesi üzerinden ziyaret günü ve saat aralıklarının incelenerek önceden kayıt olunması zorunludur.