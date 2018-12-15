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Türkiye’nin dört bir yanından yeni mezun sanatçı adaylarını sanatseverlerle ikinci kez buluşturacak yeni nesil sanatçı platformu BASE’in hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.



Mardin’den Antalya’ya, Batman’dan Kayseri’ye, Muğla’dan Sakarya’ya 20 şehirde 30 üniversiteden sanat kariyerinin başındaki 94 genci ve onların 100’ü aşkın yapıtını bir araya getirecek BASE, 20-23 Aralık tarihlerinde Galata Rum Okulu’nda gerçekleştirilecek. Derya Yücel küratörlüğünde eser yerleştirmelerinin hızla sürdürüldüğü BASE’de; resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, baskı, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından yapıtlar sergilenecek.

Mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişte genç sanatçı adaylarına destek olmayı, onlara üretimlerini sergileme, sanat dünyasının önde gelen isimleriyle tanışma imkanı sunmayı amaçlayan ve bir sergiden çok daha fazlası olan BASE süresince, kültür-sanat dünyası da, “BASE Talks” adı altındaki panel ve söyleşilerde bir araya gelecek.

4 gün boyunca pek çok eğitim ve atölyenin yanı sıra, 30’a yakın panelde 70’ten fazla ismi ağırlayacak BASE Talks, her gün 11.00-19.00 saatleri arasında Digi.logue, Kale Grubu, TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda gerçekleştirilecek.