Başka Sinema Ayvalık Film Festivali, Kariyo & Ababay Vakfı ana sponsorluğunda 5-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalin direktörü ise 9 yıl boyunca İstanbul Film Festivali’nin, 2016’dan bu yana da Başka Sinema’nın direktörlüğünü yapmış olan Azize Tan.

Festival boyunca dünyadan ve Türkiye’den 40’a yakın film sinemaseverlerle buluşacak, aynı zamanda festival boyunca söyleşiler, paneller, atölyeler ve konserler gerçekleşecek.



Uluslararası festivallerde ödüller kazanmış, bağımsız sinemanın tanınmış yönetmenlerinin imzasını taşıyan filmlerin yanı sıra festival programında sinema klasikleri ve Türkiye’den son dönem ön plana çıkan yapımlar da yer alacak.



Başka Sinema Ayvalık Film Festivali filmleri ve etkinlikleri 4 farklı mekânda izleyicilerle buluşacak. Bu mekanlar; festival için sinema olarak düzenlenen, panel ve söyleşilere de ev sahipliği yapacak Ma’adra Binası, Ayvalık’ın tek sinema salonu olan Vural Sineması, Ayvalıklı sanatseverlere pek çok etkinlikte ev sahipliği yapan Sanat Fabrikası ve Belediye Amfitiyatrosu. Festival süresince ayrıca her akşam Ayvalık ve Cunda’nın çeşitli mekânlarında açık hava film gösterimleri yapılacak.





"FESTİVALİN BİR OKUL İŞLEVİ GÖRMESİNİ UMUYORUZ"

4 Eylül Salı günü gerçekleştirilen basın toplantısında festival direktörü Azize Tan: “Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin, gösterdiği önemli filmler, yerli ve yabancı konukları ve eğitim programlarıyla uzun vadede bölgede sinema adına bir okul işlevi görmesini umuyoruz. Yaz sinema kampı gibi yıl boyu devam edecek etkinliklerle bir festival yaratmak, Kariyo & Ababay Vakfı’nın vereceği Yılın Yönetmeni Ödülü’yle sinema sektörüne destek olmak ve Ayvalık’ı bir merkez haline getirmek başlıca hedeflerimiz.”



YILIN YÖNETMENİ ÖDÜLÜ VERİLECEK

Festivalin ana sponsoru Kariyo & Ababay Vakfı adına bir konuşma yapan Sami Kariyo da şunları söyledi: “Kültür-sanata ve başta sinemaya desteğe her zamankinden çok ihtiyaç var. Bağımsız filmler çekilmesine, bu filmlerin gösterim için salonlar bulmasına, ulusal ve uluslararası festivallere katılmasına ve ödüllerle yüzümüzü güldürmesine gerçekten çok ihtiyacımız var! Vakfımız, Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nde verilmek üzere; sinema alanında yaratıcılığı, öncü ve örnek olmayı, ilham vericiliği, ulusal ve uluslararası sanatsal başarıyı teşvik amacıyla bir ödül oluşturdu. Kariyo & Ababay Vakfı Yılın Yönetmeni Ödülü’nü bu yıl ilk kez vereceğiz. Dileğimiz, bu ödülü bir geleneğe dönüştürmek.”



Festivalin danışmanlığını Fatih Özgüven üstleniyor.



Film Festivali’nin afişi Tulya Madra danışmanlığında Sahir Erdinç tarafından tasarlandı ve Emel Işıtan görsel tasarımları gerçekleştirdi.



Festival biletleri Biletiva üzerinden 10 TL olarak satışa sunulacak. Hafta içi gündüz seansları 65 yaş üstü izleyiciler ve öğrenciler için 5 TL olacak.



YARIŞMA YOK, ÖDÜL VAR

Kültür ve Sanat alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerle toplumumuzun gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan KARİYO & ABABAY VAKFI sinema alanında yaratıcılığı, öncü ve örnek olmayı, ilham vericiliği, üretkenliği ve ulusal ve uluslararası sanatsal başarıyı teşvik amacıyla “KARİYO & ABABAY VAKFI YILIN YÖNETMENİ ÖDÜLÜ”nü oluşturmuştur. İlk kez bu yıl seçilecek Yılın Yönetmeni’ne Vakıf tarafından 100.000 TL para ödülü verilecektir. Seçilen yönetmene ödülü, 5 Ekim akşamı Ayvalık Amfitiyatro’da yapılacak Başka Sinema Ayvalık Film Festivali açılış töreninde takdim edilecektir. Ödülle ilgili yönetmelik yakında festivalin sitesinde ilan edilecektir.