Başyapıtlar 25 Mart'ta müzayedede

Toplam 120 adet tuval eseri olduğu bilinen Türk Çağdaş ve Modern Figüratif Sanatı’nın en büyük ustalarından Neşet Günal’ın meşhur “Abla ve Kardeşleri” yapıtı 25 Mart’ta Swissotel’de düzenlenecek olan 43. Beyaz Çağdaş ve Modern Sanat Müzayedesi’nde 550 bin-850 bin TL tahmini fiyat aralığı ile satışa çıkıyor.

Yaklaşık 2010’dan bu yana, Neşet Günal’ın satışa çıkan en önemli yapıtı olan “Abla ve Kardeşleri” koleksiyonerler arasında yeni bir rekora aday gösteriliyor. Ayrıca, bir diğer çağdaş ve modern figüratif sanat ustamız Cevat Dereli’nin “Rast Gele” isimli yapıtı sanatçının son 10 senede satışa çıkan en önemli başyapıtları arasında değerlendiriliyor.

REKOR SATIŞLAR BEKLENİYOR

Müzayedede, Fahrelnissa Zeid’in 4 adet birbirinden önemli ve görkemli portre başyapıtları satışa sunulacak. 1960’lı yıllarda Paris’te dönemin en önemli sanatçılarının yanı sıra Zeid’e de sergiler açmış ve sonradan müze kurmuş Dina Vierny’yi resmettiği “Dina” isimli portre yapıtı, Zeid’in Paris dönemine ait en önemli portre yapıtları arasında gösteriliyor. “Dina” 450 bin-650 bin TL tahmini fiyat aralığı ile satışa çıkıyor. Sanatçının satışa çıkan diğer üç portre yapıtları Zeid’in Ürdün Dönemi’ne ait en seçkin portre yapıtları arasında yer alıyor. Zeid’in bir öğrencisinin kardeşini resmettiği “Çerkes Gelin” 500 bin-800 bin TL, Ürdün’de dönemin en önemli sanat eleştirmeni Meg Abu Hamdan’ı resmettiği “Lady in Red” 400 bin-600 bin TL ve bir başka öğrencisinin kızını resmettiği “Zainab” 250 bin-350 bin TL tahmini fiyat aralıkları ile koleksiyonerlerin beğenisine sunuluyor.

Eser: Neşet Günal

Türk Soyut Çağdaş Sanatı’nın en büyük ustalarından Burhan Doğançay’ın ikisi tuval toplam 10 eseri görücüye çıkan eserler arasında. “Kurdela Serisi”nin en büyük ebatlı tuval yapıtlarından 1979 tarihli “Light My Fire” 450 bin-750 bin TL tahmini fiyat aralığı ile satışa sunuluyor. Doğançay’ın daha erken dönemine ait 1970 tarihli “Bending Flap On Brik Wall” isimli tuval yapıtı ise 170 bin-250 bin TL tahmini fiyat aralığı ile satılıyor.



Soyut çağdaş sanatımızın bir diğer ustası Erol Akyavaş’ın tüm kitaplarında yer alan 2 tuval yapıtları satışa çıkacak eserler arasında yer alıyorlar. Akyavaş’ın imge dünyasını en iyi şekilde temsil eden sembol yazılar içeren yapıtlarından 1987 tarihli “Lacivert ve Violet Soyut”, zaman ve mekan kurgusunu en iyi şekilde temsil eden yapıtlarından 1981 tarihli “Zaman Her Şeyi Siler” isimli tuval eserlerin her ikisi de 200 bin-300 bin TL tahmini fiyat aralıkları ile satışa çıkıyor.



Türk Çağdaş ve Modern Resim Tarihinde “Fransız Ekolü” olarak bilinen 1950-1970 yılları arasında Paris’te yaşayan ve dönemin Avrupa Resmi’nin en önemli temsilcileri ile eşzamanlı ve bir çizgide eserler üreten Nejad Melih Devrim, Mübin Orhon, Selim Turan, Hakkı Anlı ve Abidin Dino’nun başyapıtları ve önemli eserleri 43. Beyaz Müzayede’de satışa sunulan eserler arasında yer alıyorlar.

Eser: Burhan Doğançay

Ayrıca, çalkantılı ve bohem yaşam tarzı nedeniyle sadece sanatı değil, yaşamı da resim tarihine adeta bir mitoloji olarak geçen, 1938’de Türkiye’yi terk edip Paris’e yerleşen 1967’de Fransa’da ölen ve Paris Kimsesizler Mezarlığı’na gömülen Fikret Mualla’nın aralarında başyapıtları da olan farklı boyutlardaki 15 eserinden oluşan geniş bir seçki Müzayede’nin en çok ilgi çekecek eserleri arasında yer alıyor.



43. Beyaz Müzayede’de yukarıda adı geçen ustalara ek olarak diğer çağdaş ve modern sanat ustalarımızdan Adnan Çoker, Ömer Uluç, Ferruh Başağa, Güngör Taner, Mustafa Ata, Zekai Ormancı, Devrim Erbil, Mehmet Güleryüz, Komet, Ergin İnan, Cihat Burak, Burhan Uygur, Şükriye Dikmen, Orhan Peker, Nedim Günsur, Nuri İyem, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Mustafa Pilevneli, İhsan Cemal Karaburçak, Nedim Günsür, Turan Erol, Adnan Varınca, Timur Kerim İncedayı, Ali Çelebi, Nuri Abaç, Koray Ariş, Osman Dinç, Türk Çağdaş Sanatı’nın orta ve genç kuşağından Canan Tolon, Kemal Önsoy, Selma Gürbüz, Azade Köker, Ramazan Bayrakoğlu, Kezban Arca Batıbeki, Ahmet Güneştekin, Balkan Naci İslimyeli, Bubi, Ahmet Oran, Kemal Seyhan, Elvan Alpay, Ansen, Ali Elmacı, Serkan Adın, Ardan Özmenoğlu gibi Türk Çağdaş Sanatı’nın ustalarından gençlerine kadar geniş yelpazeye ait değerli Türk sanatçıların yanı sıra, eserleri dünya müzelerinde yer alan Sarah Morris, Gudmundur Erro, Frank Nietsche, Salar Ahmadian, Paul Morrison ve Simon Claridge gibi dünya çağdaş ustalarının seçkin eserleri sanatseverler ile buluşuyor.

Eser: Fahrelnissa Zeid

Son yılların en kapsamlı müzayedesi olan ve başyapıtlarıyla uzun süre hafızalarda yer edecek olan 43. Beyaz Çağdaş ve Modern Müzayedesi’nde önemli koleksiyonlardan derlenmiş 125 sanatçının 239 sıra dışı eseri satışa sunuluyor. Beyaz Müzayede’de yer alan yapıtlar 15-24 Mart tarihleri saat 10.00-20.00 arasında Beyaz Müzayede’nin Nişantaşı’ndaki sanat mekanı Beyaz Space’de sanatseverlerin ziyaretine açık sergileniyor.

Aziz Karadeniz tarafından yönetilecek olan 43. Beyaz Müzayede 25 Mart Pazar günü saat 14.00’te Swissotel’de gerçekleştirilecek.