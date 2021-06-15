Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı höyüklerinin kazı çalışması başlıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bağlı Arkeoloji Bölümü, Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı höyüklerinden olan Tavşanlı höyüklerindeki kazı çalışmalarına katılacak.

Bilecik merkez Bahçelievler ve Eskişehir Küllüoba höyüğündeki kazıları ile illerin uzak tarihine dair önemli bulguları ortaya çıkartan Arkeoloji Bölümü, 4065 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bulunan ve Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı höyüklerinden olan alandaki kazı çalışmasına dahil olacak.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erkan Fidan açıklanan kazı onayından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bilecik merkez Bahçelievler ve Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'ndeki Küllüoba kazılarında ortaya çıkan dokümanlar ilimiz tarihini bilinenden daha eskiye götürmüştü. Şimdi bölgesel tarihimiz açısından önemli Tavşanlı Höyük kazılarına başlayacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı höyüklerinden olan Tavşanlı Höyük’teki kazıların uzun yıllar devam etmesini öngörüyoruz. Kültür Bakanlığı ve üniversitemiz ortaklığında yapılacak olan kazı çalışmalarında da önemli tarihsel bulgulara ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.