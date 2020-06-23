Batman'in yönetmeni Joel Schumacher hayatını kaybetti

Kostüm tasarımcılığından yönetmenliğe geçiş yapan; yönettiği filmler arasında Batman başta olmak üzere St. Elmo’s Fire, The Lost Boys, Falling Down gibi önemli yapımlar olan Joel Schumacher 80 yaşında hayatını kaybetti.

Schumacher'in moda geçmişini filmlerinin stiline taşıması 1980'ler 1990'larda eleştirmenlerce fazla beğenilmese de o, çağının seyirciler tarafından en sevilen yönetmenlerinden oldu.

New York doğumlu yönetmen, film endüstrisine ilk olarak 1970’lerde kostüm tasarımcısı olarak girdi. 1976'da düşük bütçeli komedi Car Wash’un yanı sıra Broadway müzikali The Wiz’in film uyarlamasının senaryosunu yazdı. 1985’te üçüncü uzun metraj filmi St Elmo’s Fire ile daha çok tanındı.

Schumacher; Tom Cruise, Julia Roberts ve Michael Douglas'ın da aralarında bulunduğu Hollywood’daki en büyük isimlerle çalıştı. Cannes Film Festivali’nin prestijli Palme D’Or ödülü için 1993’te aday gösterildiği Falling Down projesinde Douglas ile birlikte yer aldı.

BATMAN FOREVER İLE DÜNYA ÇAPINDA BAŞARI YAKALADI

Schumacher'in yönettiği; Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey ve Nicole Kidman'ın rol aldığı Batman Forever, dünya çapında 300 milyondan fazla hasılat elde etti. Yönetmen, 1997’de de Batman and Robin filmini çekti. Filmİn başrollerinde George Clooney ve Arnold Schwarzenegger yer aldı. Ancak bu film, ilki kadar ilgi görmedi ve eleştimenler tarafından da beğenilmedi.



Batman filmlerinden yıllar sonra Schumacher, Andrew Lloyd Webber’in müzikalinden The Phantom of the Opera'yı çekti. 2004 yapımı film, üç Oscar adaylığı kazandı. Bu, ünlü yönetmenin son filmlerinden oldu.



En son çalışması 2013'te yılında Netflix serisi House of Cards’ın ilk sezonu oldu. Schumacher, sezonun birkaç bölümünde yönetmen koltuğunda oturdu.