Beanie Feldstein: Clinton’ın ışıkları beni de cezbederdi

American Crime Story’nin Monica Lewinsky skandalına odaklanan; Impeachment: American Crime Story adını taşıyan 3. sezonunun başrol oyuncularından Beanie Feldstein (28) canlandırdığı karaktere sahip çıktı.



"MONICA GİBİ DAVRANIRDIM"



Monica Lewinsky'e hayat veren Feldstein, W Magazin'e “Eğer 22 yaşımdayken dünyadaki en güçlü insan (Bill Clinton) ışıklarını bana doğru yaksaydı, sanırım Monica gibi davranırdım" dedi.



Neighbors 2: Sorority Rising ile tanınan oyuncu "Böyle bir adam size ilgi gösterirse hayatınızda yer yerinden oynar. Bu ilişki nedeniyle Monica’ya uygulanmış olan tacizden dolayı çok üzgünüm. Benim işim onun çektiği acıyı yansıtmak” dedi.



diziNİN KONUSU



Impeachment: American Crime Story, bir döneme damga vuran Monica Lewinsky skandalını mercek altına alıyor ve ABD Başkanı Bill Clinton'ın Beyaz Saray’da çalışan Monica Lewinsky ile ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından yaşananları derinlemesine inceliyor.

3. sezon 7 Eylül’de izleyici ile buluşacak

FX’in genişleyen American Crime Story evreninin en son üyesi American Crime Story: Impeachment, 1990’larda ülkeyi sarsan Monica Lewinsky ve Bill Clinton skandalına odaklanıyor.

OYUNCU KADROSU



Lisey’s Story dizisinde izleyici karşısına çıkan Clive Owen, dizide Bill Clinton’a hayat veriyor. Lady Bird ve Booksmart filmleriyle adından söz ettiren Beanie Feldstein ise Monica Lewinsky’i canlandırıyor. Lewinsky’nin aynı zamanda yapımcıları arasında bulunduğu dizide olayları ortaya çıkaran Linda Tripp’i ise Sarah Paulson canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda bu isimlere Annaleigh Ashford, Margo Martindale, Edie Falco, Billy Eichner ve Cobie Smulders gibi isimler eşlik ediyor.



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