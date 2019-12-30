Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu'nun eserleri Yalnızlığın Mis Kokmalı sergisinde

Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu’nun eserlerinin sergileneceği ‘’Yalnızlığın Mis Kokmalı’’ sergisi 10 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında Abdi İpekçi No: 45 Nişantaşı’nda sanatseverlerle buluşuyor.



Galeri Selvin ve Harmonyhip işbirliğiyle gerçekleşecek sergide, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu çiftinin aile koleksiyonuna ait özel 30'a yakın büyük ebat eserleri ilk kez sergilenecek. 100'e yakın resimden 40 adetinin ilk defa gün yüzüne çıkacağı sergide, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu'nun ilk çalışma yıllarından başlayarak son eserlerine kadar birçok farklı eseri yer alacak.

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eseri

İdealist iki ressam olarak Türk resim sanatının yükselmesi için ömür boyu çalışan Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu, tutkulu, vizyoner, coşkulu ve yenilikçi bakış açılarıyla ortaya çıkardıkları samimi eserleri, sanat izleyicilerine sunulacak.



Aynı duyguları yaşayan sanatçıların portreleri, natürmontları, peyzajları, İstanbul manzaraları ve kumlardan yaptığı eserleri daha önce hiç olmadığı kadar kapsamlı şekilde bir arada olacak.