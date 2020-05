Bedük Shazam Top 20'ye giren ilk Türk şarkıcı oldu

8 Mayıs Cuma günü yeni şarkısı Push The Button'ı dinleyicilerle buluşturan Bedük, Shazam Türkiye listesinde 12. sıradan yerini aldı.

11 Mayıs’ta yayınlanan Survivor’da yer verilen şarkı büyük beğeni toplarken, yalnızca birkaç saat içinde Shazam uygulamasına gelen binlerce taleple tümü yabancı sanatçılardan oluşan Top 20 listesindeki tek Türk sanatçı oldu.

Yaptığı projelerle adından söz ettiren ve her çalışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Bedük, merakla ve heyecanla beklenen yeni albümü Intergalactic'ten ilk şarkısı Push The Button'ı 8 Mayıs’ta müzikseverlerin beğenisine sundu. Sevilen sanatçı Bedük, 2007 yılında yayımlanan ve ilk Bedük albümü olan Even Better – Çok Kişilikli Gösteri’den beri ilk kez hem Türkçe hem İngilizce şarkılarının yer aldığı yeni albümü Intergalactic için de 12 Haziran tarihini müjdeledi.