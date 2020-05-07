Bedük'ten yeni elektronik şarkı: Push The Button

Bedük, merakla beklenen yeni albümü Intergalactic'ten yayınlanacak ilk şarkısı Push The Button ile yarın müzikseverlerle buluşacak. Her detayıyla Bedük imzası taşıyan elektronik müzik türündeki şarkı yüksek enerjisi ve güçlü baslarıyla dikkat çekiyor.

Bedük, 2007 yılında yayımlanan ve ilk Bedük albümü olan Even Better – Çok Kişilikli Gösteri’den beri ilk kez hem Türkçe hem İngilizce şarkılarının yer aldığı yeni albümü Intergalactic için de çıkış tarihini 12 Haziran olarak müjdeliyor.



Londra’da kendi stüdyosunda kaydettiği ve tüm prodüksiyon sürecini kendisinin üstlendiği albümün kapak tasarımı da yine Bedük imzası taşıyor.

"ALBÜMÜN TARZI 'BEDÜK MÜZİĞİ'"

Yorumcu, söz yazarı, besteci ve aranjör kimliğiyle başarılı projelere imza atan Bedük, yeni albümü Intergalactic’i şu sözlerle anlattı:

“Albüm sanki 10 farklı sanatçının en iyi albümlerinden alınmış gibi, her parçanın tarzı, tavrı, söz dünyası ve bakış açısı birbirinden oldukça farklı. Bu dönem, yaratıcılığımın en yüksek noktasında hissediyorum kendimi ve bu yüzden müziğimi tek bir müzikal ve sanatsal dünyaya sıkıştırmak istemiyorum. Albümün tarzını soranlara 'Bedük müziği' diyorum. Her parça, temelinde dans müziği, ama apayrı pencerelerden bakıyorlar. Albümden tam keyif almak için baştan sona dinlemenizi tavsiye ederim."