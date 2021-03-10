Bee Gees’in Stayin Alive şarkısı engelli gençlerin sesi oldu

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) daha önce Pink Floyd şarkısı Another Brick’in The Wall Türkçe versiyonunu seslendirip, klip çekmişti. Bee Gees’in yaşayan tek üyesi Barry Gibb, Stayin Alive şarkısını toplumsal farkındalık için İZEV’e bağışladı. Fark Band’in seslendirdiği ‘Yanımda Ol, Benimle Ol’ şarkısı, bütünleşmiş bir toplum için birliktelik çağrısı yaparken, özel gereksinimli gençlerin hayatın her alanında var olabileceklerini temsil ediyor.



Yaşam Hakkı–Duvar video klibinde metafor olan duvarı yıkan özel gereksinimli gençler, çekimleri 4 ay süren devam klibinde duvarın diğer tarafına geçerek Bee Gees–Stayin Alive şarkısının Türkçe farkındalık versiyonuyla ‘Yanımda Ol, Benimle Ol’ dedi. Video klipte İZEV’in özel gereksinimli bireylerden oluşan Fark Band adlı müzik grubunun üyeleri olan görme engelli solist Buğra Kurtuluş’a özel gereksinimli İZEV gençleri Elif Yavuz, Selva Çavuşoğlu, Okan Dinç ve Tan Aytıs eşlik ediyor.



Gençler, mottolarını ise ‘Eksik yaprağı sen tamamla’ olarak belirledi.

HEDEFLERİ YAŞAM KÖYÜ OLUŞTURMAK



21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü yaklaşırken gençlerin hedefi tüm özel gereksinimli bireylerin hayata eşit yaşam hakkıyla katılmalarını sağlamak, onlar için kurulması gereken yaşam köyüne dair gündem oluşturmak ve bütünleşmiş bir toplum için kamuoyu yaratmak.



İŞARET DİLİ VE SESLİ BETİMLEME VERSİYONLARI DA VAR



9 dilde alt yazılı, işaret dili ve sesli betimleme versiyonlarıyla YouTube’da yayınlanan ve tüm dijital müzik platformlarında yayına giren ‘Yanımda Ol, Benimle Ol’un sözleri Hakan Kural tarafından yazıldı. Düzenlemesini ise Selim Çaldıran yaptı. Klip çekimleri İstanbul’un tarihi mekanlarında gerçekleştirildi. Klip senaryosunda özel gereksinimli gençlerin yaşam algısına dair küçük süprizler bulunuyor. 4 özel gereksinimli gencin görme engelli soliste eşlik ettiği video klipte, toplumun her kesimini temsil eden sevilen simalar destek için kamera önüne geçti. Klipte rol alan ünlü simalar arasında; Yavuz Dizdar, Özlem Gürses, Eda Erdem, Pınar Altuğ, Murat Tarman, Koray Avcı, Birol Topuz, Larissa ve Burak Gacamer ve Jason Tahincioğlu yer aldı.



“ROL MODEL OLMAK İSTİYORUZ”



İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) Hakan Kural, "Toplumun ‘engelli’ diyerek önyargıyla yaklaştıkları özel gereksinimli gençlerin güçlü yanlarıyla müzik dünyasına adım attığı bu proje ile hem yurt içi hem de yurt dışında yeni bir model olacağımıza inanıyoruz. Bu modelin sivil toplum dünyası için de ayrıca önemli olduğunu düşünüyoruz, yardım toplamadan, ajitasyon yapmadan var olmanın bir örneği olacak projemiz. Aslında bir hayale ve onu yapabileceğimize inandık. Sıfır bütçe ile yola çıktık çok değerli insanların katkılarıyla ses getiren işlere imza attık. Gençlerimize ve onların nezdinde milyonlarca özel gereksinimli ve farklı gelişen gence neler yapabileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Hedefimiz onların parçalarının müzik listelerinde yer alarak onların sahneye çıkarak milyonlara ulaşmaları, seslerini duyurmaları olacak. Beeges’in Stayin Alive parçasını yorumladığımız Yanımda ol Benimle ol eserimiz bizim için toplumsal bir bütünleşme çağrısı niteliği taşıyor. Onlar kendi dünyalarından Yanımda ol Benlime ol diye haykırıyorlar. Bir önceki klipten farklı olarak bu kez Fark Band ile gerçek bir müzik grubu olarak şarkımız tüm dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sunulacak” ifadelerini kullandı.

