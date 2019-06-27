Adını unutulmaz diziler arasına yazdıran Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi, yepyeni maceralarıyla BluTV’de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını İnter Medya’nın üstlendiği dizide Behzat Ç. karakterine hayat veren Erdal Beşikçioğlu, tam 6 yıl sonra yeniden Cinayet Büro’ya geri dönüyor.



Çekimleri Ankara’da gerçekleşen ve ilk günden itibaren Ankaralıların da heyecanla takip ettikleri, yayınlanan ilk fotoğrafların heyecan yarattığı Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’nin yeni serüvenlerinde Cinayet Büro’nun unutulmaz yüzleri Hayalet (İnanç Konukçu) ve Akbaba’nın (Berkan Şal), Behzat’ı yalnız bırakmadığı yapımda, ekibe katılan yeni isimler ise merak uyandırıyor.

37. İstanbul Film Festivali’nden ‘En İyi İlk Film’ dahil 2 ödülle ayrılan Güvercin adlı filmin başrolünde yer alan Kemal Burak Alper ile Kral Lear oyununda Haluk Bilginer’le birlikte rol alan Hüseyin Sevimli ve genç tiyatro oyuncusu İlkyaz Arslan, Cinayet Büro’ya dahil oluyor.

Yönetmen koltuğunda Serdar Akar’ın oturduğu ve senaryosunu Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’nin yeni bölümleri çok yakında izleyicilerle buluşacak.