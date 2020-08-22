Behzat Uygur: Kiralar 3'te 1 oranında alınmalı

Tiyatronun ünlü ismi Behzat Uygur, önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı. Ünlü oyuncu, bir kafede arkadaşı Ozan İçkale’yle buluştu. Fotoğraflarını çeken muhabirlerle sohbet eden Uygur, KüçükÇiftlik Park’ta yeniden tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlandığını açıkladı.



"SALON KİRALARI ÇOK YÜKSEK"

Milliyet'in haberine göre; pandemi sürecinin tiyatrolara etkisinden söz eden Behzat Uygur, “Biz tiyatro sektörü olarak sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Ama konserlerde, beach’lerde aynı dikkati göremiyoruz” dedi.



Tiyatroların salon kiralarını ödemekte zorlandığına dikkat çeken Uygur, “3’te 1 doldurulabilen salonlardan neden tam kira alınıyor? Kiralar da 3’te 1 oranında ödenmeli” şeklinde konuştu.



SÜT KARDEŞLER BURSA'DA SEYİRCİYLE BULUŞTU



Bursa'da, Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi ile Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen Açıkhava Tiyatro Günleri, Süt Kardeşler oyunuyla başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen "Süt Kardeşler" oyununu izlemek için gelen sanatseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

SOSYAL MESAFE KURALI UYGULANDI



İlk olarak Türk tiyatrosunun ustalarından Nejat Uygur tarafından sahneye konulan oyun, Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosunca yeniden yorumlanarak sahnelendi. Behzat Uygur, Süheyl Uygur ve Emine Ün'ün de aralarında bulunduğu 8 sanatçının rol aldığı oyun, izleyicilerin beğenisini topladı.



Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının en üst seviyede tutulduğu etkinlikte, önlemler alınarak pandemi kuralları çerçevesinde koltuk kapasitesi yüzde 60'a düşürüldü.

SEFİRİN KIZI 2. SEZON FRAGMANI