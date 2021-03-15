Belarus'a Eurovision'da şarkı engeli

Eurovision şarkısı reddedilen Belarus'un etkinlik için seçtiği parçanın politik olduğu gerekçesiyle reddedildiğini duyurdu. Belarus yarışma için yeni bir şarkı hazırlayacak.

15.03.2021 - 11:02

Belarus'a Eurovision'da şarkı engeli

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Eurovision'un organizatörü Avrupa Yayın Birliği (AYB) perşembe günü, Belarus'un etkinlik için seçtiği parçanın politik olduğu gerekçesiyle reddedildiğini açıkladı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko ise 13 Mart'ta yaptığı açıklamada bu hamlenin politik olduğunu belirtse de yeni bir şarkı hazırlayacaklarını duyurdu.


Şarkının sahibi Galasy ZMesta adlı grup, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı protestoları eleştirmesiyle biliniyor.

"Size hizaya gelmeyi öğreteceğim" gibi sözler içeren söz konusu şarkı muhalefetin tepkisini çekmiş, Avrupa Parlamentosu'nda ülkenin yarışmadan atılması çağrıları yapılmıştı.

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