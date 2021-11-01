Belçikalı yazar Pieter Haspeslag'ın külleri son kitabının mürekkebine karıştırıldı

Kitaplarını "Pieter Aspe" adıyla yazan ve bu isimle tanınan Belçikalı yazar Pieter Haspeslag, geçen mayıs ayında 68 yaşındayken akciğer hastalığından hayatını kaybetti.



Yazarın, Pieter Van In adlı hayali dedektifin maceralarını anlatan "Van In" serisinin beşinci kitabı bu hafta yayımlandı.



Kitapları filmlere ve dizilere konu olan, önemli edebiyat ödüllerine layık görülen yazar, ölmeden önce yazdığı son "Van In" kitabında okuyucuları için bir "sürpriz" planladı.



Aspe'nin son romanının ilk 25 bin baskısında kullanılan mürekkebe, ölümünden sonra yakılan yazarın külleri katıldı.



Aspe'nin eşi Tamara Hangeraf, Brugges kentindeki kitap tanıtım toplantısında, "Bunu kendisi istedi. Kitaplarında kendisinden bir parça bırakmanın hayranları için güzel bir yadigar olacağını düşündü" dedi.



Daha önce ikisi çocuklar için olmak üzere 8 romanı yayımlanan Belçikalı Aspe, ülkesinde en çok okunan polisiye roman yazarlarından biriydi. Aspe, 2010 yılında prestijli Hercules Poirot yaşam boyu başarı ödülüne layık görülmüştü.