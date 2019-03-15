Yayınladığı tek kitapla edebiyat dünyamızın ustaları arasına girerek, altmışa yakın baskı sayısıyla en çok okunan şairlerimizden Ahmed Arif ve yaşadığı sıkıntıları şiir satırlarında incelikle dile getiren ve Türkçeye 300’e yakın sözcük kazandıran Cemal Süreya, Ben Kolay Ölmem'de bir araya geldi.



Birbirine paralel yaşamlarındaki kesişmelerden ve arkadaşlıklarından yola çıkarak, iki şairin yaşamlarını, mücadelelerini ve aşklarını anlatan Ben Kolay Ölmem, Avrupa ve Türkiye turnesinden önce üç gece Londra’da Arcola Tiyatro’da kapalı gişe oynadı.



Oyunda Cemal Süreya karakterini başarılı oyuncu Göktay Tosun canlandırırken, Ahmed Arif rolünde usta oyuncu Cüneyt Yalaz vardı.



Yönetmenliğini Nesimi Kaygusuz'un, yapımcılığını Pan Productions'ın üstlendiği oyunun müziklerini, oyuna özel yaptıkları besteleriyle Vedat Yıldırım ve Cansun Küçüktürk sahnede canlı icra etti.



Ben Kolay Ölmem; öznel yaşamlarına ve onların halklarına yapılan sevgisizliğin tüm dayatmalarına maruz kalmış iki şaire ve şiirlerinde bıraktıkları mirasın isyansı ruhuna tekrar yaşam verirken seyircisini tarihsel bir adaletsizliğin sorgulandığı zamansız bir yolculuğa çıkarıyor.



BEN KOLAY ÖLMEM'İN KÜNYESİ



Yazan : Ali Has



Yöneten : Nesimi Kaygusuz



Oynayanlar / Ahmed Arif : Cüneyt Yalaz



Cemal Süreyya : Göktay Tosun



Müzik : Vedat Yıldırım, Cansun Küçüktürk



Ses Tasarım : Cem Tuncer



Yönetmen Yardımcısı : Nimet İyigün



Grafik Tasarım & Video : Duysal Tuncer



Yapımcı : Zeynep Dalkıran