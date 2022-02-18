‘Bergen’ filmi için geri sayım: Afiş yayında

Merakla beklenen Bergen filmi yayınlanan tanıtım ve fragmanı ile sezonun en çok merak edilen projesi oldu.



‘Bergen’ kudretli sesi ve konservatuardan başlayan şarkı söyleme tutkusuyla efsaneler arasına girmiş Belgin Sarılmışer’in hayatını konu alıyor.



Filmde Bergen’i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırdı.

Büyük bir irade göstererek var olmaya çalıştığı hayatı trajik bir sonla biten ‘Bergen’in yaşam öyküsünü anlatan filmin yapımcılığını ve yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz, yönetmenliğini Mehmet Binay ve M. Caner Alper üstlendi.



AFİŞ

Filmde Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşırken, filmin oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş gibi birbirinden yetenekli isimler yer aldı.



Görkemli prodüksiyonu, Türkiye’nin bir dönemini yeniden canlandıran muhteşem set tasarımı, zengin oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesi ile seyirciyi derinden etkilemeye hazırlanan ‘Bergen’in müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.

Film 4 Mart tarihinde seyircisiyle buluşacak.

BERGEN FİLMİNDEN İLK FRAGMAN

