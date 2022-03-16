Bergen filmi yerli yapımların vizyon tarihlerini erteletti

Pandemi nedeniyle uzun süre iş yapamayan sinemalar, 'Bergen' filmi ile aşırı yoğun günler yaşıyor. 4 Mart'ta vizyona giren 'Bergen' filminin gişe liderliği, bu hafta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yerli yapımlar 'Allah Yazdıysa Bozsun', 'Okul Tıraşı', 'Dijital Esaret' filmleriyle birlikte Ezel Akay'ın son filmi 'Osman Sekiz'in vizyon tarihlerinin ertelenmesine neden oldu.

Sinema salonu işletmecileri dağıtımcı firma CGV Mars’ı arayarak Osman Sekiz’in ertelenmesini talep etti.

Sinema salonu işletmecileri Bergen filminin yakaladığı seyirci ilgisini kaybetmemek için Osman Sekiz filmini ileri bir tarihe alınmasını talep etti. Dağıtımcı firma CGV Mars ile salon işletmecileri yaptığı görüşme sonrası Osman Sekiz’in ertelenmesi konusunda anlaştı.

OSMAN SEKİZ 1 NİSAN'DA VİZYONA GİRECEK

Osman Sekiz filmi yönetmeni Ezel Akay Twitter'dan yaptığı açıklama ile filmin 1 Nisan’da vizyona gireceğini belirterek, "Ordulu bir sinemacı aradı 'Osman Sekiz’i bir hafta ertelesek biz 6 salonda Bergen oynatsak' dedi. Bergen 6-7 milyona koşuyor. Salonlar para kazansın iş yapsın diyerek Osman Sekiz’in gösterimini 1 Nisan 2022’ye aldık” dedi.

BERGEN ZİRVEDEN İNMİYOR

Geçtiğimiz hafta vizyona giren ve 718 bin 43 kişi tarafından seyredilerek tüm zamanların en iyi biyografi ve drama filmi açılış rekoruna sahip olan 'Bergen', ikinci hafta sonunda bu performansının üstüne çıktı. Gişe liderliğini sürdüren filmin izleyici sayısı 981 bin 187 oldu. Böylece son beş yılın en iyi ikinci hafta performansına imza atan filmin toplam izleyici sayısı ise 2 milyon 644 bine ulaştı.