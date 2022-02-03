Bergen filminin vizyon tarihi belli oldu

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı ve yeni afişi yayınlanan Bergen filminin vizyon tarihi 4 Mart 2022 olarak açıklandı.

Haberler 03.02.2022 - 12:57

Bergen filminin vizyon tarihi belli oldu

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Bergen filmi, şarkı söyleme gücü ve yaşadıklarıyla kamuya mal olmuş bir sanatçı olan Belgin Sarılmışer’in hayatını konu alıyor.

Yapımcılığını ve yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yaptığı film oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaştığı filmde ayrıca Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş rol alıyor. Filmin müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.

Bergen filmi 4 Mart'ta seyirciyle buluşacak.

YENİ AFİŞ 

BERGEN FİLMİNDEN İLK TANITIM

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