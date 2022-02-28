'Bergen'e Saygı' albümü 8 Mart'ta çıkıyor

'Acıların kadını' olarak bilinen arabeskin önemli ismi Bergen'in hayat hikayesini anlatan ‘Bergen’ filmi, 4 Mart’ta beyazperdede izleyicisiyle buluşacak.



'Bergen' filmi ile birlikte, ‘Bergen'e Saygı’ albümü de 8 Mart’ta piyasada olacak.

8 KADIN SANATÇI 8 ŞARKI SESLENDİRECEK



Albümde, 8 ünlü şarkıcı, kendi müzik tarzında Bergen’in unutulmaz 8 şarkısını seslendirecek.

ALBÜMÜN GELİRİ BAĞIŞLANACAK

Filmin yapımcılığını üstlenen Orchestra Content ve Bergen'in ailesi, şarkıları seslendiren bütün sanatçıların gönüllü olarak albümde yer aldıklarını ve albümün gelirinin tamamını Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne bağışlama kararı aldıklarını belirtti.

Bergen'e Saygı albümünde yer alacak ünlü sanatçılar ise şöyle:

Bade Derinöz, Ceylan Ertem, Derya Uluğ, Feride Hilal Akın, Gülşen, Jehan Barbur, Melek Mosso ve Melike Şahin.

BERGEN FİLMİNDEN İLK FRAGMAN