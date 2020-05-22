Beşiktaş Çağdaş Dijital sergisi sanatseverlerle buluştu

‘Bu yıl genç sanatçılarla 19 Mayıs’ı kutluyoruz’ mottosuyla yola çıkan Beşiktaş Belediyesi, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılında Türkiye’nin dört bir yanından ve KKTC’den birçok genç sanatçıyı ‘Beşiktaş Çağdaş Dijital Sergisi’nde bir araya getirdi. Usta genç sanatçılar ve usta sanatçı olmak için emek verenlerin katıldığı sergi, genç sanatçıların ürettiği eserlerin geniş kitlelere ulaştırabilmesi açısından da ayrı bir öneme sahip.



DİJİTAL SERGİYE 140 GENÇ SANATÇI KATILDI



Kutlama niteliğindeki sergiye, duyurusu yapıldığı andan itibaren 18-40 yaş arasında 140 genç sanatçı katıldı.

Resim ve baskı alanında, konu ile tekniğin serbest olduğu sergiyi online olarak 7 Haziran’a kadar ziyaret edebilecek.

