Beşiktaş’ın parklarında sahne sanatları zamanı

Uzun süre evlerde kaldıktan sonra kontrollü geçiş sürecinde salgının psikolojik etkilerini en aza indirmek için Beşiktaş Belediyesi'nin başlattığı Stresle Topyekün Mücadele Hareketi kapsamında, ilçe sakinleri temmuz ayı boyunca cuma, cumartesi ve pazar günleri parklarda psikolog söyleşilerine, müzik dinletilerine, stresten arındıran yoga ve spor faaliyetlerine katıldı.

KONTROLLÜ BULUŞMA

Beşiktaş Belediyesi şimdi de komşularını parklarda sahne sanatlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. 'Beşiktaş İyileşecek' etkinleri çerçevesinde sanatın iyileştirici gücünden yararlanarak, ilçe halkı tiyatro oyunları ve stand-up gösterileriyle kontrollü bir şekilde buluşturulacak.

MASKE ZORUNLULUĞU



Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilecek etkinliklerde izleyicilerin alana girerken ve etkinlik süresince maske takması gerektiği belirtildi. Covid-19 önlemleri kapsamında tüm parklara dezenfektan yerleştirilirken, alana girişte vatandaşların ateş ölçümleri de gerçekleştirilecek.



14 Ağustos -13 Eylül tarihleri arasında saat 21.00’de gerçekleştirilecek olan program takvimine ve etkinlik detaylarına Beşiktaş Belediyesi’nin resmi internet sitesi besiktas.bel.tr adresinden ulaşılabileceği duyuruldu.



ETKİNLİK TAKVİMİ



14-15-16 Ağustos AYKUT BARKA PARKI



14 Ağustos Güler misin Ağlar mısın Tiyatro Oyunu



15 Ağustos Cem İşçiler Stand-up Gösterisi



16 Ağustos Akidezadeler Tiyatro Oyunu



21-22-23 Ağustos KARANFİLKÖY ŞENLİK ALANI



21 Ağustos Güler misin Ağlar mısın Tiyatro Oyunu



22 Ağustos Açık Mikrofon Stand-up Gösterisi



23 Ağustos Şişman Güzeldir Tiyatro Oyunu



28-29-30 Ağustos SANATÇILAR PARKI



28 Ağustos Güler misin Ağlar mısın Tiyatro Oyunu



29 Ağustos Dilek Çelebi Doğaçlama Tiyatro Ligi



30 Ağustos Metin UCA Dilinizi Eşek Arısı Soksun Tek Kişilik Gösteri



4-5-6 Eylül SPORCULAR PARKI



4 Eylül Güler misin Ağlar mısın Tiyatro Oyunu



5 Eylül Abur Cubur Show



6 Eylül Bence Hiç Komik Değil Tiyatro Oyunu



11-12-13 Eylül ABBASAĞA PARKI



11 Eylül Güler misin Ağlar mısın Tiyatro Oyunu



12 Eylül Yunus GÜNÇE Butik Ünlü Stand-up Gösterisi



13 Eylül Benimle Delirir misin? Tiyatro Oyunu



SON ŞAKA FRAGMANI