Beverly Hills, 90210 ile Santa Barbara ve Days of Our Lives dizilerinin yıldızı Jed Allan 84 yaşında hayatını kaybetti.



90’lı yılların ünlü pembe dizi oyuncusunun oğlu Rick Brown, babasının ölüm haberini sosyal medya açıklamasıyla duyurdu.



Brown, “Bu akşam babamın ölüm haberini veren bir paylaşım yaptığım için çok üzgünüm. Huzur içinde ve ailesi yanındayken hayatını kaybetti. Biz ve pek çok kişi onu çok sevdik” mesajını paylaştı.



Jed Allan, Days of Our Lives’taki Don Craig rolüyle, Santa Barbara’daki C.C. Capwell rolüyle ve Beverly Hills, 90210’da Steve Sanders’ın babası Rush Sanders rolüyle tanındı.

ROL ARKADAŞINDAN VEDA

Beverly Hills, 90210’da oğlunu oynayan Ian Ziering, Allan’ın ölüm haberi üzerine onun fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, “90210’den arkadaşımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. 94’ten 99’a kadar Jed Allan’la çalışmak bir zevkti. Birlikte çalışmak için harika biriydi, özlenecek” notunu yazdı.



Allan’ın ölümü, 90210 oyuncularından Luke Perry’nin 52 yaşında hayatını kaybetmesinden beş gün sonra oldu.