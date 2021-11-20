Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen 'Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin büyük ilgi gördüğünü, 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.11.2021 - 17:09

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptı

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Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, "Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz" başlığıyla festivale ilişkin video paylaştı.

Festivalde birçok alanda 387 etkinliğin gerçekleştirildiğini belirten Altun, "Festival halkımızdan büyük ilgi gördü, 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptı" dedi. 

Gerçekleştirilen etkinliklerin bilgilerinin yer aldığı videoda, festivale 2 bin 183 sanatçının katıldığı bilgisi paylaşıldı.

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