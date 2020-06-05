Beyoğlu sineması destek bekliyor

Beyoğlu Sineması, eski ihtişamlı günlerini kaybetmesiyle birlikte zor günler yaşıyor.



2017 yılında kapanmak üzereyken sinemaseverlerin desteği ve yeni bir yönetimle faaliyetlerine yeniden devam etmeye başlayan sinema, gerek hazırladığı özel seçkiler gerekse her günü festival gibi yaşatmayı amaçlayan panellerle tekrar bir sinema merkezi olmuşken; tüm dünyada hayatı felç eden salgınla birlikte uzunca bir süre kapalı kalarak yeniden ve ilk kez bu kadar ağır şartlarda zor günler yaşamaya başladı.



Bu dönemde, tüm dünyada zor günler geçiren bağımsız sinema salonlarından biri olan Beyoğlu Sineması #Sayenizde kampanyasını duyurdu.



Kampanyayla 250 TL, 500 TL, 1.000 TL, 2.500 TL, 5.000 TL ve 10.000 TL olmak üzere farklı destek opsiyonlarından birini seçerek Beyoğlu Sineması’na destek olan sinemaseverlerin isimleri her seans öncesinde sinemanın perdesinde yer alacak ve filmlerin bu destekler sayesinde seyirciyle buluştuğu hatırlanacak.